13:37 | 2.05.2020

Фото: ТАСС

За минувшие сутки в Свердловской области ещё 81 человек заразился коронавирусом. Всего в регионе Covid-19 обнаружен у 1016 человек.



Специалисты лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» подтвердили наличие коронавируса у жителей Екатеринбурга, Артёмовского, Красноуфимска, Березовского, Белоярского района, Полевского, Первоуральска, Асбеста, Алапаевского, Артинского и Ирбитского районов, Ирбита, Заречного, Каменска-Уральского. В статистике также – один житель другого региона России.



Врачи оценивают состояние 19 госпитализированных как тяжелое, 59-ти как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное.



Выписано еще три пациента. Всего вылечились 153.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»