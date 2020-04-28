Новости дня
10:46 | 29.04.2020
Фото: alcesl.blogspot.com
9 мая в Екатеринбурге состоится парад воздушной техники
– По информации ЦВО, у нас планируется парад воздушной техники. Самолёты пролетят 9 мая. Будут также траурные мероприятия, возложение цветов, но не массово. Поколение победителей мы обязаны благодарить, поэтому праздник будет, подготовка не завершается, – сообщил Высокинский.
Кроме того, мэр Екатеринбурга добавил, что рассматривается возможность проведения фейерверка, если получится продумать, как избежать массового скопления людей. Если же продумать не удастся, то салют будет перенесен.
Напомним, что из-за распространения коронавирусной инфекции отменили парад Победы на площади 1905 года. А в традиционной акции «Бессмертный полк» люди смогут поучаствовать, выйдя с портретами ветеранов ВОВ на балконы.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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