9 мая в Екатеринбурге состоится парад воздушной техники

10:46 | 29.04.2020

Фото: alcesl.blogspot.com

В День Победы, 9 мая, в столице Урала запланирован парад воздушной техники. Об этом заявил глава города Александр Высокинский в эфире телеканала «41 Домашний».



– По информации ЦВО, у нас планируется парад воздушной техники. Самолёты пролетят 9 мая. Будут также траурные мероприятия, возложение цветов, но не массово. Поколение победителей мы обязаны благодарить, поэтому праздник будет, подготовка не завершается, – сообщил Высокинский.



Кроме того, мэр Екатеринбурга добавил, что рассматривается возможность проведения фейерверка, если получится продумать, как избежать массового скопления людей. Если же продумать не удастся, то салют будет перенесен.



Напомним, что из-за распространения коронавирусной инфекции отменили парад Победы на площади 1905 года. А в традиционной акции «Бессмертный полк» люди смогут поучаствовать, выйдя с портретами ветеранов ВОВ на балконы.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»