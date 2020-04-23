Число заболевших коронавирусом в России увеличилось на 5849

В России за последние сутки подтвердили еще 5849 случая новой коронавирусной инфекции в 82 регионах, из них 2697 (46,1%) не имели клинических проявлений болезни. По выздоровлению за сутки выписали 677 человек.Всего в России зарегистрировано 68 622 заболевших в 85 регионах страны. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 5568 человек.Кроме того, за сутки зафиксировано 60 летальных случаев. За весь период эпидемии в стране от коронавируса скончалось 615 человек.