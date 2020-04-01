Новости дня
18:27 | 23.04.2020
Фото: uv-kurier.ru
Следователи организовали проверку по сообщению о неправомерных действиях сотрудников екатеринбургского косметологического салона
По данным СМИ, женщину пригласили на бесплатную процедуру по уходу за кожей лица. После процедуры женщина якобы подписала договор на сумму порядка 70 тысяч рублей об оказании дальнейших услуг, однако оплатить их она была не в состоянии. Ей пришлось трудоустроиться в косметологический центр в качестве уборщицы, чтобы выплатить кредит из своей заработной платы, однако платить зарплату женщине впоследствии перестали.
Сейчас следователи проводят комплекс мероприятий, по итогам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
Сегодня
20:28 | 23.04.2020
В Екатеринбурге автоинспекторы тестируют приложение, выявляющее нарушителей самоизоляции
19:55 | 23.04.2020
В Свердловской области под медицинским наблюдением из-за COVID-19 находится 11096 граждан
19:45 | 23.04.2020
В МВД опровергли информацию об оштрафованном волонтере в Екатеринбурге
18:50 | 23.04.2020
Для жителей и гостей Прикамья разработано около 400 туров с учетом актуальных тенденций
18:39 | 23.04.2020
Приезжающих в Пермь из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга будут отправлять на карантин
18:27 | 23.04.2020
Следователи организовали проверку по сообщению о неправомерных действиях сотрудников екатеринбургского косметологического салона
18:09 | 23.04.2020
Жители Прикамья менее чем за неделю обеспечили потребность региона в донорской крови на 99%
18:07 | 23.04.2020
В Екатеринбурге благодаря прокуратуре сотрудникам обанкротившегося предприятия выплатили около 1,1 млн рублей
17:57 | 23.04.2020
В Екатеринбурге закроют движение по переулку Широкому
17:35 | 23.04.2020
На Урале жестко задержали врача из-за забытой сумки с документами
17:09 | 23.04.2020
В ДТП на перекрестке Краснолесья – Амундсена пострадали два человека
16:51 | 23.04.2020
Пока все дома: интернет-магазин МегаФона работает семь дней в неделю
16:47 | 23.04.2020
В Екатеринбурге полиция обнаружила плантацию конопли
16:37 | 23.04.2020
В Прикамье от коронавируса выздоровело еще 5 человек
16:22 | 23.04.2020
Для 104-летнего ветерана ВОВ в Екатеринбурге провели онлайн-парад
15:40 | 23.04.2020
В Екатеринбурге отменили шествия и массовые мероприятия 1 мая
15:21 | 23.04.2020
На Белоярском водохранилище перевернулась лодка с рыбаками
15:09 | 23.04.2020
В Ирбите освобождаются от паводковых вод придомовые территории
14:47 | 23.04.2020
Суд изменил меру пресечения для бывшего замглавы свердловского СКР
14:44 | 23.04.2020
«Горьковка» проведет «Библионочь» онлайн
14:30 | 23.04.2020
Все новые заболевшие заразились на территории Прикамья
14:25 | 23.04.2020
Жителя Краснотурьинска осудили за фейковый пост о коронавирусе
14:08 | 23.04.2020
Правительство Свердловской области встало на сторону операторов связи, защитив их от посягательств со стороны муниципалитетов
13:51 | 23.04.2020
В Свердловской области разрабатывается пропускная система
13:39 | 23.04.2020
Уральский бизнес включился в борьбу с коронавирусом на полную мощь
13:25 | 23.04.2020
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге снова падает
13:07 | 23.04.2020
ГУ МВД по Свердловской области разыскивает пропавшего без вести мужчину
12:39 | 23.04.2020
В Пермском крае зафиксирован 21 новый случай коронавируса
12:39 | 23.04.2020
Число зараженных коронавирусом в Свердловской области выросло на 28
12:37 | 23.04.2020
Количество зараженных коронавирусом в России превысило 62 тысячи