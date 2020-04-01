Следователи организовали проверку по сообщению о неправомерных действиях сотрудников екатеринбургского косметологического салона

18:27 | 23.04.2020

Фото: uv-kurier.ru

В Екатеринбурге следователи организовали проверку по сообщениям в СМИ о неправомерных действиях сотрудников косметологического салона, из-за которых пострадала пожилая женщина, об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.



По данным СМИ, женщину пригласили на бесплатную процедуру по уходу за кожей лица. После процедуры женщина якобы подписала договор на сумму порядка 70 тысяч рублей об оказании дальнейших услуг, однако оплатить их она была не в состоянии. Ей пришлось трудоустроиться в косметологический центр в качестве уборщицы, чтобы выплатить кредит из своей заработной платы, однако платить зарплату женщине впоследствии перестали.



Сейчас следователи проводят комплекс мероприятий, по итогам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»