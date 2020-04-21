Ещё десять свердловчан заразились коронавирусом

12:38 | 22.04.2020

В Свердловской области зарегистрировали десять новых случаев коронавируса. Общее число заражённых в регионе достигло 243.



Лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» подтвержден диагноз у жителей Екатеринбурга и Белоярского района.



Состояние 13 находящихся на госпитализации пациентов врачи оценивают как тяжелое, 37 – средней тяжести, у остальных – удовлетворительное.



За минувшие сутки выписано еще пять человек. Общее число пациентов, которых вылечили уральские врачи, составляет 65.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»