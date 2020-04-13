Авиакомпания «Аэрофлот» сокращает рейсы из Москвы в Екатеринбург

10:18 | 14.04.2020

Фото: biletik.aero

Авиакомпания «Аэрофлот» сокращает количество внутренних рейсов. Изменения затронули рейсы из Москвы в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи и Краснодар.



Количество рейсов в Санкт-Петербург с 10 ежедневных (или 70 рейсов в неделю) сокращено до трех-восьми в день. В Сочи ранее выполнялось 77 рейсов в неделю, а сейчас – 32 рейса. В Екатеринбург вместо трех раз в день перевозчик стал выполнять два рейса.



Ранее авиакомпания сообщала, что временно сокращает количество полетов на внутренних рейсах из-за «падения спроса на внутренние авиаперевозки вследствие принятых ограничений на передвижения».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»