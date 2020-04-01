В апреле свердловчанам принесут пенсии на дом

16:14 | 1.04.2020

Фото: tumblr.com

В апреле жителям Свердловской области пенсии принесут на дом. Об этом сообщает пресс-служба МР «Урал» АО «Почта России».



По данным МР «Урал», на Среднем Урале всего 8% клиентов Почты России, которые получают пенсии, обычно сами приходят в отделение связи за деньгами. Однако в апрели почтальона доставят пенсии и пособия в установленный день выплаты.



Отметим, что свердловчане также с помощью почтальонов могут оплатить коммунальные услуги из дома. Для этого необходимо лишь оставить заявку по телефону 8 (800) 1-000-000.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»