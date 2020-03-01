Свердловской области выделят 1,4 миллиарда для борьбы с коронавирусом

18:18 | 31.03.2020

Фото: rostovgazeta.ru

Свердловская области получит 1,4 миллиарда рублей из федерального бюджета для борьбы с COVID-19, об этом сообщает департамент информационной политики региона.



По словам министра здравоохранения области Андрея Цветкова, деньги потратят закупку ИВЛ, мониторов, средств индивидуальной защиты медицинских работников, диагностического оборудования.



Напомним, ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ, согласно которому 77 субъектов РФ получат ассигнования в размере 33,4 миллиарда рублей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»