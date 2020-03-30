Сегодня ночью в Екатеринбурге стартует запись детей в лагеря

16:59 | 31.03.2020

В Екатеринбурге сегодня ночью, в 00:00, стартует запись детей в оздоровительные загородные и городские лагеря. Из-за ограничительных мер по коронавирусу, заявление на получение путёвки в лагерь для ребёнка рекомендуется подавать через электронную форму на Госуслугах.



Заявления, поданные онлайн через Госуслуги, не потребуется подтверждать пакетом документов. Если в поданных через Госуслуги заявлениях специалисты обнаружат недостаток сведений или необходимых документов, с законными представителями детей они свяжутся по телефону, который нужно указать в заявлении.



Подать заявления на предоставление путевок в загородные лагеря (на все смены) можно с 1 по 10 апреля, в городские лагеря – с 1 по 20 апреля.



Отметим, в 2020 году планируется открыть 22 загородные оздоровительные организации, из них семнадцать – муниципальные лагеря, четыре – ведомственные и один – санаторий «Изоплит». Кроме того, на территории города будут действовать 133 лагеря с дневным пребыванием детей.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»