На Среднем Урале произошел крупный пожар площадью около 500 квадратных метров

Сегодня ночью в поселке Березовая Роща Красноуфимского городского округа вспыхнул пожар. На площади 490 квадратных метров повреждены частный гараж, находящийся в нем автомобиль, кровля пристроенного к гаражу одноэтажного двухквартирного частного жилого дома, также частично повреждена кровля соседнего одноэтажного двухквартирного частного жилого дома.Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 03:54 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали 12 огнеборцев на четырех спецмашинах. Отмечается, что до прибытия спасателей из горящих домов эвакуировались четыре человека, одного сотрудники МЧС по прибытии спасли через окно.По словам работающих на месте происшествия огнеборцев, тушение пожара осложняется удаленностью водоисточников: ближайший гидрант находится на расстоянии полутора километров от места пожара; доставка огнетушащих веществ осуществляется подвозом пожарными автоцистернами.На данный момент открытое горение ликвидировано, однако работы на месте происшествия продолжаются. Причины возгорания выясняются.