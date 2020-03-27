Новости дня
11:00 | 28.03.2020
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
На Среднем Урале произошел крупный пожар площадью около 500 квадратных метров
Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 03:54 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали 12 огнеборцев на четырех спецмашинах. Отмечается, что до прибытия спасателей из горящих домов эвакуировались четыре человека, одного сотрудники МЧС по прибытии спасли через окно.
По словам работающих на месте происшествия огнеборцев, тушение пожара осложняется удаленностью водоисточников: ближайший гидрант находится на расстоянии полутора километров от места пожара; доставка огнетушащих веществ осуществляется подвозом пожарными автоцистернами.
На данный момент открытое горение ликвидировано, однако работы на месте происшествия продолжаются. Причины возгорания выясняются.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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