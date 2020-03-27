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22:11 | 27.03.2020

Фото: ural-meridian.ru

Во время выходной недели в Екатеринбурге большинство автобусов будет ходить по расписанию выходного дня

Екатеринбургский Гортранс опубликовал график, по которому будут ходить автобусы в нерабочую неделю. Большая часть перейдет маршрутов на режим выходного дня.

При чем часть автобусов будет ездить по новому графику уже завтра. Следует отметить, что некоторые автобусы будут ходить в прежнем режиме. В их число входят маршруты № 24, 29, 56, 56б, 59.

Также в режиме выходного дня будет работать и метро.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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