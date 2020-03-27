Во время выходной недели в Екатеринбурге большинство автобусов будет ходить по расписанию выходного дня

22:11 | 27.03.2020

Фото: ural-meridian.ru

Екатеринбургский Гортранс опубликовал график, по которому будут ходить автобусы в нерабочую неделю. Большая часть перейдет маршрутов на режим выходного дня.



При чем часть автобусов будет ездить по новому графику уже завтра. Следует отметить, что некоторые автобусы будут ходить в прежнем режиме. В их число входят маршруты № 24, 29, 56, 56б, 59.



Также в режиме выходного дня будет работать и метро.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»