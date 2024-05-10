Свердловский депутат попросил полицию и прокуратуру обратить внимание на новоуральского живодёра

– прокомментировали «Вечерним ведомостям» в новоуральской полиции.

«В МУ МВД России по ЗАТО Новоуральск и посёлок Уральский поступило обращение гражданина о том, что 6 мая в ночное время в лесном массиве мужчина ударил собаку, после чего она скончалась. В ходе опроса хозяин собаки 1977 года рождения пояснил, что в эту ночь возвращался из гостей с собакой, она укусила его, после чего мужчина нанес ей удар. Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления имущественного характера. Проживает с сожительницей 2004 года рождения, у которой на иждивении находится ребенок 2022 года рождения. На данный момент проводится проверка всех обстоятельств, изложенных в обращениях заявителей. По результатам проведенных проверок будет принято процессуальное решение»,