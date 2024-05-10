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Свердловский депутат попросил полицию и прокуратуру обратить внимание на новоуральского живодёра
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
История с замученным до смерти щенком дошла до депутата Заксобрания Свердловской области Алексея Свалова. Об этом ему рассказали волонтёры волонтеры фонда «Хвостатый рай». По словам зоозащитников, обвиняемый в живодёрстве новоуралец совершил распару в присутствии двухгодовалого сына.
Волонтёры заявили народному избраннику, что у 44-летнего мужчины живут несколько собак, которых он, как утверждается, морит голодом, не даёт воды, а, напившись, жесточайшим образом убивает – каждый раз соседи слышал собачьи вопли и вызывают полицию. Вот только к прибытию правоохранителей в полиции становится чисто. Поэтому однажды соседи, не дожидаясь стражей порядка, вломились в квартиру живодёра и застали на полу мёртвого щенка, лежавшего в луже крови. Рядом при этом стоял двухлетний мальчик. После этого случая, как считают соседи, жестокий хозяин стал вывозить животных в лес, чтобы убивать их там вдали от чужих глаз. Со их слов, собаки в этой семьи меняются каждую неделю, горе-хозяева берут их из передержек и по объявлениям интернете, утверждают, что очень любят животных.
По данным волонтёров, семья находится на контроле органов опеки, но её сотрудники, не находят повода забрать ребёнка из семьи.
Зоозащитники также обвинили живодёра в домогательствах к несовершеннолетним. По их словам, юные девушки боятся писать на него заявление в полицию, так как он, как заявляется, угрожает им убийством. Ранее сообщалось, что мужчина якобы живёт с несовершеннолетней сожительницей. Этой девушкой оказалась подруга его 20-летней жены, которая приходит присмотреть за ребёнком.
После всех этих заявлений Алексей Свалов попросил полицию и прокуратуру обратить внимание на эту семью.
Обновлено (12 мая 14.00):
Волонтёры заявили народному избраннику, что у 44-летнего мужчины живут несколько собак, которых он, как утверждается, морит голодом, не даёт воды, а, напившись, жесточайшим образом убивает – каждый раз соседи слышал собачьи вопли и вызывают полицию. Вот только к прибытию правоохранителей в полиции становится чисто. Поэтому однажды соседи, не дожидаясь стражей порядка, вломились в квартиру живодёра и застали на полу мёртвого щенка, лежавшего в луже крови. Рядом при этом стоял двухлетний мальчик. После этого случая, как считают соседи, жестокий хозяин стал вывозить животных в лес, чтобы убивать их там вдали от чужих глаз. Со их слов, собаки в этой семьи меняются каждую неделю, горе-хозяева берут их из передержек и по объявлениям интернете, утверждают, что очень любят животных.
По данным волонтёров, семья находится на контроле органов опеки, но её сотрудники, не находят повода забрать ребёнка из семьи.
Зоозащитники также обвинили живодёра в домогательствах к несовершеннолетним. По их словам, юные девушки боятся писать на него заявление в полицию, так как он, как заявляется, угрожает им убийством. Ранее сообщалось, что мужчина якобы живёт с несовершеннолетней сожительницей. Этой девушкой оказалась подруга его 20-летней жены, которая приходит присмотреть за ребёнком.
После всех этих заявлений Алексей Свалов попросил полицию и прокуратуру обратить внимание на эту семью.
«Уважаемые начальник ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Андреевич Мешков и Прокурор Свердловской области Борис Александрович Крылов, прошу вас обратить внимание на происходящее, дать соответствующее распоряжение сотрудникам, чтобы сложившая ситуация разрешилась в кратчайшие сроки»,
– написал депутат в своём телеграм-канале.
Обновлено (12 мая 14.00):
«В МУ МВД России по ЗАТО Новоуральск и посёлок Уральский поступило обращение гражданина о том, что 6 мая в ночное время в лесном массиве мужчина ударил собаку, после чего она скончалась. В ходе опроса хозяин собаки 1977 года рождения пояснил, что в эту ночь возвращался из гостей с собакой, она укусила его, после чего мужчина нанес ей удар. Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления имущественного характера. Проживает с сожительницей 2004 года рождения, у которой на иждивении находится ребенок 2022 года рождения. На данный момент проводится проверка всех обстоятельств, изложенных в обращениях заявителей. По результатам проведенных проверок будет принято процессуальное решение»,
– прокомментировали «Вечерним ведомостям» в новоуральской полиции.
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