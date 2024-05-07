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Отопление в Свердловской области начнут отключать с 15 мая
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Отключение отопления в Свердловской области начнётся с 15 мая. В первую очередь уровень тепла снизят в жилых домах, чуть позже – в социальных учреждениях, сообщает департамент информационной политики региона.
Известно, что главы муниципалитетов уже начали подписывать распоряжения об отключении тепла. Дату каждое муниципальное образование вправе выбрать самостоятельно, ориентируясь на погоду. Если в течение пяти дней подряд среднесуточная температура воздуха превышает восемь градусов, значит можно прекращать подачу тепла.
Вслед за отключением тепла в регионе начнётся подготовка к следующему отопительному сезону: будут проводиться опрессовки.
Известно, что главы муниципалитетов уже начали подписывать распоряжения об отключении тепла. Дату каждое муниципальное образование вправе выбрать самостоятельно, ориентируясь на погоду. Если в течение пяти дней подряд среднесуточная температура воздуха превышает восемь градусов, значит можно прекращать подачу тепла.
Вслед за отключением тепла в регионе начнётся подготовка к следующему отопительному сезону: будут проводиться опрессовки.
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