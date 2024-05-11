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Следующее северное сияние свердловчанам помешает увидеть высокая облачность
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Северное сияние, которое ожидается в ночь с 11 на 12 мая, жителям Свердловской области помешает увидеть высокая облачность. Об этом сообщил инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.
Напомним, что минувшей ночью наблюдать полярное сияние могли даже екатеринбуржцы. Это была первая магнитная буря высшего – пятого – уровня происходит за последние 20 лет. В предыдущий раз экстремальная магнитная буря уровня G5 была осенью 2003 года.
«У нас не очень с погодой, и мы только можем зафиксировать вспышку и определить напряжённость магнитного поля в пятне. Точнее всего поступление ударной волны солнечного ветра фиксируют спутники»,
– пояснил астроном.
Напомним, что минувшей ночью наблюдать полярное сияние могли даже екатеринбуржцы. Это была первая магнитная буря высшего – пятого – уровня происходит за последние 20 лет. В предыдущий раз экстремальная магнитная буря уровня G5 была осенью 2003 года.
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