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Свердловское МЧС предупредило о ветре до 18 метров в секунду
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Свердловское управление МЧС выпустило предупреждение о непогоде 12 мая. Сегодня в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.
Напомним, что вчера в Нижнем Тагиле из-за сильного ветра не легковой автомобиль упала остановка.
В случае ЧП нужно звонить по телефону МЧС «101» или экстренных служб «112».
«Автовладельцам необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. Не следует парковать автотранспорт вблизи деревьев и рекламных щитов, при сильном ветре они представляют опасность»,
– советуют спасатели.
Напомним, что вчера в Нижнем Тагиле из-за сильного ветра не легковой автомобиль упала остановка.
В случае ЧП нужно звонить по телефону МЧС «101» или экстренных служб «112».
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