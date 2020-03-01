На обновление 128 переездов СвЖД потратят 150 миллионов рублей

18:25 | 26.03.2020

Фото: tyumen-news.net

В этом году на СвЖД обновят 128 переездов за 150 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги.



Так, на Среднем Урале капитальный ремонт проведут на переездах станции Богданович, перегонах Шарташ – Аппаратная и Верхняя – Промежуток. На этих участках заменят устройства заграждения переездов, настилы, дорожные знаки, шлагбаумы, сигнальные столбики и водоотводные лотки, а также заасфальтируют междупутья.



Кроме того, на перегоне Лечебный – Кольцово будут установлены комплексы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правила дорожного движения. А на переезде перегона Кунавино – Каменск-Уральский появится устройство заграждения переездов.



Помимо этого, на 55 объектах Свердловской железной дороги поменяют настил и уложат резинокордовое покрытие. Также на 38 переездах будут обновлены системы электроснабжения и освещения, на 20 переездах произведут замену УЗП, а на трех – будет модернизирована автоматическая переездная сигнализация.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»