В Екатеринбурге стало меньше несовершеннолетних преступников

19:04 | 19.03.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В уральской столице снизилось количество преступлений среди несовершеннолетних с начала 2020 года на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, об этом сообщила представитель Управления МВД РФ по городу Екатеринбургу Анастасия Засмолина в ходе заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений.



По наблюдению правоохранителей, в основном подростки совершают мелкие кражи и угоны автотранспортных средств. Всего за первые два месяца этого гожа в Екатеринбурге было совершено 11 преступлений, совершенных подростками в группах со взрослыми. Больше всего преступлений совершается в Ленинском и Верх-Исетском районах.



«Отмечается значительное снижение фактов самовольных уходов несовершеннолетних из дома: в прошлом году это была большая проблема. За два месяца поступило 86 заявлений и сообщений. За прошлогодний аналогичный период их было 146. В качестве одной из профилактических мер с ноября 2019 года применяется практика по закреплению за каждым подростком, состоящем на специальном учёте, наставников из числа опытных руководителей органов внутренних дел», – сказала Анастасия Засмолина.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»