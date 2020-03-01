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19:04 | 19.03.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В Екатеринбурге стало меньше несовершеннолетних преступников

В уральской столице снизилось количество преступлений среди несовершеннолетних с начала 2020 года на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, об этом сообщила представитель Управления МВД РФ по городу Екатеринбургу Анастасия Засмолина в ходе заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений.

По наблюдению правоохранителей, в основном подростки совершают мелкие кражи и угоны автотранспортных средств. Всего за первые два месяца этого гожа в Екатеринбурге было совершено 11 преступлений, совершенных подростками в группах со взрослыми. Больше всего преступлений совершается в Ленинском и Верх-Исетском районах.

«Отмечается значительное снижение фактов самовольных уходов несовершеннолетних из дома: в прошлом году это была большая проблема. За два месяца поступило 86 заявлений и сообщений. За прошлогодний аналогичный период их было 146. В качестве одной из профилактических мер с ноября 2019 года применяется практика по закреплению за каждым подростком, состоящем на специальном учёте, наставников из числа опытных руководителей органов внутренних дел», – сказала Анастасия Засмолина.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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