Новости дня
20:10 | 13.03.2020
Фото: idelreal.org
При корректировке терсхемы обращения с мусором учли более 90% предложений свердловчан
«Корректировка терсхемы проходила в два этапа и осуществлялась с учетом мнения граждан. В целом же, отметили в МинЖКХ, благодаря активности уральцев актуализация региональной схемы обращения с отходами производства и потребления прошла очень продуктивно. Во многих территориях удалось уточнить количество контейнерных площадок, откорректировать логистику и потоки ТКО, дополнить документ в части определений и терминологии», - отметили в департаменте.
Так, всего поступило 258 предложений, 24 из которых были отклонены, так как не соответствовали законодательству. Остальные были полностью или частично учтены.
Добавим, что новая терсхема вступит после утверждения её приказом регионального министерства энергии и ЖКХ.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
Сегодня
21:42 | 13.03.2020
В Екатеринбурге День строителя будут отмечать в центре города
21:33 | 13.03.2020
Первый случай заболевания коронавирусом в Пермском крае подтвержден
20:10 | 13.03.2020
При корректировке терсхемы обращения с мусором учли более 90% предложений свердловчан
19:41 | 13.03.2020
В Екатеринбурге экстренно сел самолет из-за сообщения о минировании
18:34 | 13.03.2020
«Уральские авиалинии» отменяют полеты в шесть стран
18:08 | 13.03.2020
Митрополит Кирилл совершит Божественную литургию в родительскую субботу в Екатеринбурге
17:48 | 13.03.2020
В выходные в Шарташском лесопарке пройдет соцопрос екатеринбуржцев
16:58 | 13.03.2020
Отопительный сезон в Екатеринбурге может закончиться в середине апреля
16:47 | 13.03.2020
В Екатеринбурге задержали псевдообщественника, предлагавшего решить вопросы с силовиками
16:28 | 13.03.2020
Урал примет эстафету «Марафона Победы» на следующей неделе
16:16 | 13.03.2020
В Пермской Думе прошло совещание по реализации рекомендаций Контрольно-счетной палаты
16:13 | 13.03.2020
Рабочая группа по анализу реализации программы «Молодая семья» начала свою деятельность
15:26 | 13.03.2020
До 2021 года в Нижнем Тагиле отремонтируют 16 дорог
15:03 | 13.03.2020
В прокуратуре Свердловской области назначили нового «надзирателя» за Следственным комитетом
14:36 | 13.03.2020
МегаФон открыл первый на Урале центр бизнес-возможностей
14:23 | 13.03.2020
В МЧС предупредили о сильном ветре в Свердловской области
14:06 | 13.03.2020
В Свердловской области начала работать «горячая линия» по коронавирусу
13:43 | 13.03.2020
В Свердловской области возбудили уголовное дело в отношении водителя грузовика по факту хранения наркотиков
13:35 | 13.03.2020
Полпред Президента Николай Цуканов посетил Челябинский цинковый завод
13:22 | 13.03.2020
УГМК приняла участие в международном саммите «Металлы и сплавы»
13:09 | 13.03.2020
Председатель гордумы и сотрудники прокуратуры встретились с погорельцами на Уралмаше
12:43 | 13.03.2020
Полиция нашла пропавшую в Невьянске 14-летнюю девочку
12:22 | 13.03.2020
Схема движения автобуса №26 в Екатеринбурге будет изменена
12:14 | 13.03.2020
В Екатеринбурге назвали имена лучших онкологов Свердловской области
11:54 | 13.03.2020
В Свердловской области будут теплые выходные
11:30 | 13.03.2020
Баскетболистки УГМК на один день превратятся в учителей гимназии
11:09 | 13.03.2020
Девять работников АО «Уралэлектромедь» получили звание «Инженер года»
11:02 | 13.03.2020
В екатеринбургском Ботаническом саду распустилась 100-летняя пальма