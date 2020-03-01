При корректировке терсхемы обращения с мусором учли более 90% предложений свердловчан

20:10 | 13.03.2020

Фото: idelreal.org

Более 90% предложения свердловчан учли при корректировке территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами. Как сообщили в департаменте информационной политики региона, к 11 марта в проект документа были внесены 234 поправки, авторами большинства из которых стали жители.



«Корректировка терсхемы проходила в два этапа и осуществлялась с учетом мнения граждан. В целом же, отметили в МинЖКХ, благодаря активности уральцев актуализация региональной схемы обращения с отходами производства и потребления прошла очень продуктивно. Во многих территориях удалось уточнить количество контейнерных площадок, откорректировать логистику и потоки ТКО, дополнить документ в части определений и терминологии», - отметили в департаменте.



Так, всего поступило 258 предложений, 24 из которых были отклонены, так как не соответствовали законодательству. Остальные были полностью или частично учтены.



Добавим, что новая терсхема вступит после утверждения её приказом регионального министерства энергии и ЖКХ.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»