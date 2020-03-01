В Екатеринбурге экстренно сел самолет из-за сообщения о минировании

19:41 | 13.03.2020

Фото: Вечерние Ведомости

В екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил экстренную посадку самолет, летевший в Санкт-Петербург. Он приземлился в уральской столице из-за сообщения о минировании.



Инцидент подтвердили в пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии". На месте дежурят бригады скорой помощи. По предварительным данным, никто из пассажиров не пострадал.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»