В Екатеринбурге запретили парковаться на одной из улиц

10:08 | 6.03.2020

Сегодня, 6 марта, в Екатеринбурге автомобилисты не смогут припарковаться на одной из улиц города. Такие ограничения введены из-за уборки снега.



В период до 17:00 будет запрещена стоянка транспортных средств вдоль проезжей части улицы Кузнечной от проспекта Ленина в сторону улицы Бажова.



Припаркованные в неположенном месте автомобили будут эвакуированы на штрафстоянку. На время проведения всех работ специалисты установят дорожные знаки «Остановка запрещена».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»