Свердловское Минобразования прокомментировало ситуацию с менингитом у детей в Первоуральске

«По данным Роспотребнадзора, в Первоуральске в одном детском саду и одной школе выявлены случаи заболевания энтеровирусной инфекцией, которая протекает менингеальной форме – то есть привела к воспалению оболочек головного мозга. Речи о заболеваемости наиболее опасным, серозным вирусным менингитом не идёт»,