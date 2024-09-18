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Свердловское Минобразования прокомментировало ситуацию с менингитом у детей в Первоуральске
Иллюстрация: Юлия Медведева
В министерстве образования и молодёжной политики Свердловской области прокомментировали ситуацию с менингитом у учеников двух школ и детского сада.
Там также добавили, что в обоих организациях уже провели масштабную санитарную обработку, также продолжаются другие противоэпидемические мероприятия, в том числе «утренние фильтры».
Ранее сообщалось, что из-за менингита на карантин отправили учеников школы №11, лицея №21 и воспитанников детсада №32.
«По данным Роспотребнадзора, в Первоуральске в одном детском саду и одной школе выявлены случаи заболевания энтеровирусной инфекцией, которая протекает менингеальной форме – то есть привела к воспалению оболочек головного мозга. Речи о заболеваемости наиболее опасным, серозным вирусным менингитом не идёт»,
– сказали в ведомстве.
Там также добавили, что в обоих организациях уже провели масштабную санитарную обработку, также продолжаются другие противоэпидемические мероприятия, в том числе «утренние фильтры».
Ранее сообщалось, что из-за менингита на карантин отправили учеников школы №11, лицея №21 и воспитанников детсада №32.
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