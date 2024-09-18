Краснотурьинцу придётся заплатить соседу 857 тысяч рублей за сгоревшую иномарку

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Жителю Краснотурьинска придётся заплатить 857 тысяч рублей за сгоревшей автомобиль соседа, корейской марки «Санг Йонг», загоревшийся от его отечественной машины «ГАЗ» из-за неисправности проводки.Как рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда, летом 2023 года у мужчина загоралась машина. Он пытался потушить её, но не смог. В итоге огонь перекинулся на соседскую иномарку. Хозяин «корейца» сначала требовал возбудить уголовное дело, но так как состава преступления не было, ему отказали. Тогда он пошёл к эксперту, который оценил ущерб в 813 405 рублей. Сосед взял экспертизу и пошёл в Краснотурьинский городской суд с иском о взыскании суммы ущерба и 44 400 рублей судебных расходов.Судя, учтя тяжёлое материальное положение мужчины, удовлетворил исковые требования частично, снизив сумму компенсации ущерба до 600 тысяч рублей и сумму судебных расходов до 32 749 рублей. Однако истца это не устроило, и он подал апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию.В Свердловском областном суде не нашли оснований считать материальное положение мужчины тяжёлым, поэтому пересмотрели решение, обязав владельца неисправной машины возместить полную стоимость ущерба и судебные расходы, с учётом расходов на оплату услуг эксперта.