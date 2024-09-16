В Екатеринбурге задержали подозреваемого в грабеже у «братана»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге задержали 29-летнего местного жителя человека, которого подозревают в краже у 54-летнего мужчины, познакомившегося с молодым человеком на пешеходном мосту через железнодорожные пути на станции Богдановича 7 сентября.Как рассказал потерпевший, он отдыхал на пешеходном мосту, где, сидя на скамейке, пил алкоголь. Там к нему подсел тот самый молодой человек. Мужчины разговорились и решили выпить за встречу. Вместе они сходили в магазин за добавкой, где, судя по всему, подозреваемый увидел, что у его нового знакомого деньги лежат в нагрудном кармане. Подгадав момент, он вдруг обнял своего собутыльника и вытащил у него 43 тысячи рублей, после чего ретировался, бросив на прощанье: «Прости, братан, так надо!».Его задержали 18 сентября. Он дал признательные показания и рассказал, что в Богданович он приезжал навестить сестру, затем он планировал встретиться с другом, но заметил одинокого мужчину, у которого как позже оказалось было с собой много денег. Украденное он потратил на алкоголь и закуску.Известно, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В 2018 году он был судим за квартирную кражу, а в 2022 году за угон и нарушение ПДД. Из мест лишения свободы вышел три месяца назад, и, вероятно, скоро вернётся туда обратно. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о «грабеже» (ст. 161 УК РФ).