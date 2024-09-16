Иностранные языки интересуют екатеринбуржцев больше языков программирования





– прокомментировал Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы. «Привлечение покупателей образовательных курсов – не всегда простая задача. Российский EdTech-рынок достаточно конкурентный, и выделиться на фоне других предложений становится всё сложнее. В этих условиях растет роль медийной рекламы на классифайдах. С её помощью образовательные бренды подробнее рассказывают о преимуществах курсов, привлекая внимание широкой аудитории вовлекающими баннерами. Подобный тренд заметен и на Авито: в августе инвестиции образовательных брендов в продвижение на площадке выросли на 115% год к году»,





– сказал Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы. «Современный рынок труда стал более гибким, и при выборе работы специалисты всё реже используют подход "одна профессия на всю жизнь". По результатам недавнего опроса Авито Работы, 60% работающих екатеринбуржцев готовы пройти переобучение, чтобы продолжить карьеру в новом направлении. Эту опцию предлагают и сами работодатели: по данным платформы, в I полугодии 2024 года число вакансий с упоминанием возможностей для переобучения на новом рабочем месте выросло в 3,2 раза год к году. При этом интерес соискателей к таким предложениям увеличился на 58%»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Аналитики Авито Рекламы и Авито Работы опросили восемь тысяч работающих россиян, чтобы узнать, какой процент жителей уральской столицы уделяет свободное от работы время на дополнительное образование и какие направления они выбирают.Результаты опроса показали, что 60% работающих екатеринбуржцев продолжают вкладываться в своё обучение и приобретают курсы на образовательных платформах с лицензиями, 42% опрошенных отметили, что именно реклама в интернете подтолкнула их на покупку курсов. Известно, что 14% опрошенных узнавали о новых курсах из рекламы на классифайдах и маркетплейсах.По данным платформы, проходят один или два курса за год 26%, а освоить сразу несколько направлений за это время успевают только 7%.В топе самых популярных курсов у жителей Екатеринбурга оказались:Большинство екатеринбуржцев проходят курсы для профессиональной квалификации – об этом сообщили 48% респондентов. Также екатеринбуржцы проходят дополнительное обучение для личностного развития (38%). Среди других причин – расширение кругозора и общих знаний (30%) и требование работодателя (21%).37% опрошенных потратили на курсы до 30 тысяч рублей, 13% рассказали, что у них не дополнительное образование ушло не более 50 тысяч рублей, а у 3% – до 80 тысяч рублей. Ещё у 7% на приобретение обучающей программы ушло до 100 тысяч рублей, и только 2% потратили от 250 до 300 тысяч рублей на обучение.При этом четверть отметили, что затраты на их обучение полностью или частично покрыл работодатель.