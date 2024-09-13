На Уралмаше пропал 15-летний подросток

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге на Уралмаше со вчерашнего дня ищут 15-летнего Евгения Щелкунова. В поисках подростка участвуют волонтёры поискового отряда «Прорыв» и сотрудники отдела полиции №14.Юноша ростом 170 сантиметров, худощавого телосложения, с серыми глазами и русыми волосами. Был одет в чёрную толстовку, чёрные штаны и сине-белые кроссовки. С собой у него была сумка и футляр для очков.Всех, кто может знать местонахождение подростка, просят звонить по телефону: +7 (343) 356-42-14.