Возрастное ограничение 18+
На Уралмаше пропал 15-летний подросток
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В Екатеринбурге на Уралмаше со вчерашнего дня ищут 15-летнего Евгения Щелкунова. В поисках подростка участвуют волонтёры поискового отряда «Прорыв» и сотрудники отдела полиции №14.
Юноша ростом 170 сантиметров, худощавого телосложения, с серыми глазами и русыми волосами. Был одет в чёрную толстовку, чёрные штаны и сине-белые кроссовки. С собой у него была сумка и футляр для очков.
Всех, кто может знать местонахождение подростка, просят звонить по телефону: +7 (343) 356-42-14.
Юноша ростом 170 сантиметров, худощавого телосложения, с серыми глазами и русыми волосами. Был одет в чёрную толстовку, чёрные штаны и сине-белые кроссовки. С собой у него была сумка и футляр для очков.
Всех, кто может знать местонахождение подростка, просят звонить по телефону: +7 (343) 356-42-14.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге пропал 12-летний мальчик
13 сентября 2024
13 сентября 2024
В Екатеринбурге, попав в слепую зону грузовика, в реанимации оказался 16-летний подросток
11 сентября 2024
11 сентября 2024
В Екатеринбурге на стройке на Азина обнаружили тело подростка
13 сентября 2024
13 сентября 2024