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В Екатеринбурге под машину попал спешивший навстречу к маме семилетний ребёнок
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Вчера, 19 сентября, примерно в 13.40 у дома на Татищева, 49а на прилегающей территории под колёса «Форда» уходил семилетний мальчик, спешивший к маме, которая ждала его на противоположной стороне дороги.
В результате ДТП ребёнок получил травму головы.
Как рассказали Вечерним ведомостям в городской ГИБДД, мама мальчика ждала сына, сидя в машине. Она собиралась отвезти его на спортивную секцию. Ребёнок же, выйдя из подъезда, не посмотрел по сторонам и сразу побежал к маме.
Водитель «Форда» – 69-летний мужчина со стажем вождения 47 лет – пояснил, что ехал со скоростью 5 км/ч, когда перед ним из-за стоящих слева машин выскочил мальчик.
В результате ДТП ребёнок получил травму головы.
Как рассказали Вечерним ведомостям в городской ГИБДД, мама мальчика ждала сына, сидя в машине. Она собиралась отвезти его на спортивную секцию. Ребёнок же, выйдя из подъезда, не посмотрел по сторонам и сразу побежал к маме.
Водитель «Форда» – 69-летний мужчина со стажем вождения 47 лет – пояснил, что ехал со скоростью 5 км/ч, когда перед ним из-за стоящих слева машин выскочил мальчик.
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