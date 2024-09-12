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В Асбесте задержали участника потасовки, скрывавшегося почти две недели
Иллюстрация: Андрей Гоголев
В Асбесте задержали участника массовой драки в ночном клубе, которая произошла 8 сентября. Тогда пострадали пять человек.
Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, задержанный скрывался 11 дней, но потом сам сдался полиции. По некоторой информации, он уже был судим за драки. Сегодня ему должны будут избрать меру пресечения.
В МВД задержание официально не комментировали.
Ранее сообщалось, что в ходе драки пострадал автоинспектор, который пытался разнять толпу. У него черепно-мозговая травма и перелом руки. Ещё у троих были похожие травмы. Один из пострадавших попал в реанимацию.
Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, задержанный скрывался 11 дней, но потом сам сдался полиции. По некоторой информации, он уже был судим за драки. Сегодня ему должны будут избрать меру пресечения.
В МВД задержание официально не комментировали.
Ранее сообщалось, что в ходе драки пострадал автоинспектор, который пытался разнять толпу. У него черепно-мозговая травма и перелом руки. Ещё у троих были похожие травмы. Один из пострадавших попал в реанимацию.
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