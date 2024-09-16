Транспортная прокуратура раскрыла подробности схода вагонов в Алапаевске в начале августа





рассказали в телеграм-канале прокуратуры. «По результатам проверки установлено, что работниками Егоршинской дистанции инфраструктуры при осмотре путей не приняты меры по устранению негодных шпал на приёмоотправочном пути»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Уральская транспортная прокуратура рассказала о причинах, по которым в начале августа на железнодорожной станции в Алапаевске при роспуске вагонов с путей сошли три гружёных полувагона.По факту произошедшего в отношении начальника дистанции и её работников возбуждены дела об административном правонарушении по части 6 статьи 11.1 КоАП РФ – «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на железнодорожных путях».