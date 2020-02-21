В екатеринбургском аэропорту Кольцово перенесены несколько рейсов, еще один отменен

Согласно данным онлайн-табло Кольцово, два рейса отправятся в пункты назначения позднее запланированного, один рейс отменен.Так, авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила вылет самолета из уральской столицы в Худжанд, который должен был состояться в 10:00 по местному времени.Помимо прочего, авиаперевозчик задержал транзитный рейс из Читы в Санкт-Петербург на 5 часов. В итоге отправление судна из Екатеринбурга состоится в 15:55, а не в 10:55 по местному времени.Кроме того, авиакомпания «РусЛайн» перенесла свой рейс Екатеринбург — Тамбов — Краснодар с 07:50 на 11:40 по местному времени.