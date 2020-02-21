Свердловская «Синара» одержала победу над «Газпромом-Югры»

12:30 | 23.02.2020

Фото: пресс-служба «Синары»

Мини-футбольный клуб «Синара» во втором матче 14-го тура чемпионата России одержал победу над «Газпромом-Югры». Счёт встречи 1:4.



В составе «Синары» отметились Валерий Дёмин, Сергей Сорокин и Роман Букин. Кроме того, на 46-й минуте югорчанин Давыдов оформил автогол.



«У соперника было очень большое преимущество по моментам. Наши парни – молодцы, дорабатывали. Особенно хотел бы отметить вратаря: сыграл очень качественно, даже в те моменты, когда казалось, что мячу деваться некуда, он умудрялся спасать команду. Своей самоотдачей, своим характером мы заслужили победу. Парни молодые, где-то не хватает мастерства, опыта, но желания у них не отнять. Мы очень рады, что обыграли «Газпром»,- отметил во время послематчевой пресс-конференции главный тренер МФК «Синара» Евгений Давлетшин.



«Синара» набрала 46 очков и вплотную подобралась к идущей на втором месте команде КПРФ. В следующем туре «Синара» будет принимать «Динамо» (Самара). Матчи пройдут 6 марта в 19:00 и 7 марта в 14:00 на площадке Дворца игровых видов спорта в Екатеринбурге.



Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»