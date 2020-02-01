Новости дня
16:48 | 21.02.2020
http://duma.gov.ru/
Уральские депутаты Госдумы призвали не затягивать с принятием «закона Анюты Новожиловой»
Депутаты Госдумы Игорь Торощин и Евгений Марков, представляющие в федеральном парламенте уральский регион, призвали не затягивать с его обсуждением, а как можно скорее принимать закон, который поможет спасти жизни маленьких россиян.
Поводом для его принятия стала история пятимесячной малышки из Свердловской области Анюты Новожиловой, у которой выявили диагноз СМА (редкое генетическое заболевание, при котором человек постепенно теряет способность управлять своим телом). На лечение необходимо было 160 миллионов рублей – именно столько стоит укол, без которого ребенок не прожил бы и до двух лет.
Родители девочки благодаря неравнодушным гражданам смогли собрать 41 миллион рублей. Накануне стало известно, что еще 120 миллионов рублей выделил основной владелец Новолипецкого металлургического комбината бизнесмен Владимир Лисин.
Как справедливо отметил депутат Дмитрий Ионин, на всю Россию Лисиных не хватит – пациентов с диагнозом СМА необходимо обеспечивать пациентов препаратами за счет федерального бюджета.
Его коллеги по Госдуме Игорь Торощин и Евгений Марков, соавторы законопроекта об обеспечении социальными гарантиями граждан с редкими заболеваниями, заявили, что надеются на поддержку при принятии законопроекта большинства депутатов.
«По подсчетам благотворительных фондов, в России около 900 больных СМА. Мы миллиарды прощаем другим странам, при этом не можем найти средства на лечение наших соотечественников. Чем быстрее примем законопроект, чем быстрее правительство выдаст на него заключение, тем больше шансов на спасение жизней маленьких россиян», – рассказал Игорь Торощин.
Он также добавил, что сейчас идет сбор на лечение малышки Елизаветы Краюхиной из Заречного (Свердловская область): «Волшебники, волшебницы, активисты, помощники и просто неравнодушные люди, присоединяйтесь к сбору, давайте подарим жизнь еще одному ребенку».
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
19:36 | 21.02.2020
Новость о пострадавшем в Екатеринбурге от падения льда с крыши человека оказалась фейком
18:33 | 21.02.2020
В Свердловской области прошла акция «Женский патруль»
18:18 | 21.02.2020
Фельдшеры Свердловской области отмечают свой профессиональный праздник
17:43 | 21.02.2020
В уральской столице принудительно госпитализировали четырехлетнюю девочку с подозрением на коронавирус
17:25 | 21.02.2020
Поезда из Екатеринбурга в Крым начнут курсировать с апреля
17:04 | 21.02.2020
На Юго-Западе снесли ларек в виде стаканчика с кофе
16:48 | 21.02.2020
Уральские депутаты Госдумы призвали не затягивать с принятием «закона Анюты Новожиловой»
16:32 | 21.02.2020
«Дорожная революция»: В 2020 году в Перми отремонтируют 25 дорог и начнут проектировать новые
16:19 | 21.02.2020
В 2020 году в детских садах Перми появится 1112 новых мест для дошколят
16:17 | 21.02.2020
Алексей Коробейников может лишиться депутатского мандата
16:09 | 21.02.2020
Пятимесячной екатеринбурженке собрали деньги на очень дорогое лекарство
16:04 | 21.02.2020
В Перми состоялся круглый стол при главе города по вопросам транспортного обслуживания
15:51 | 21.02.2020
Авиакомпания Nordwind с июня запустит рейс Екатеринбург – Симферополь
15:42 | 21.02.2020
Комитет Пермской городской Думы по вопросам градостроительства, планирования и развития территории одобрил изменения в Генплан города Перми
15:36 | 21.02.2020
В этом году 200 пермских многодетных семей смогут получить денежную выплату взамен земельного участка
15:28 | 21.02.2020
На Эльмаше с крыши на человека упала льдина
15:23 | 21.02.2020
В Прикамье определен проектировщик многофункционального спорткомплекса на месте стадиона «Энергия»
15:09 | 21.02.2020
Пермяки пополнили транспортные карты более чем на 37 млн рублей
15:04 | 21.02.2020
Выходные в Перми будут теплыми
15:03 | 21.02.2020
Из екатеринбургского театра балета «Щелкунчик» украли декорацию стоимостью 500 тысяч рублей
15:00 | 21.02.2020
Свежие продукты и готовые блюда на дом с магазином полезной еды Livemart
14:47 | 21.02.2020
В столице Урала тестируют трамвай на 320 пассажиров
14:04 | 21.02.2020
В конце недели на Среднем Урале вновь будет минусовая температура
13:43 | 21.02.2020
Игорь Сапко: «Расширение возможностей программы маткапитала - поддержка для молодой семьи»
13:42 | 21.02.2020
В Екатеринбурге в ЦПКиО отпразднуют День защитника Отечества
13:24 | 21.02.2020
В Свердловской области утвердили стандарт стоимости ЖКХ
12:51 | 21.02.2020
На Среднем Урале началось рассмотрение дела в отношении мужчины, который убил своего внука
12:25 | 21.02.2020
В Свердловской области подросток травмировался во время уборки снега с крыши школы
12:06 | 21.02.2020
В Екатеринбурге оштрафована сеть фитнес-клубов «Брайт фит»