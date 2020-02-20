В Нижнем Тагиле горела Mazda

09:42 | 21.02.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Накануне вечером в Нижнем Тагиле на улице Верхней Черепановой загорелся автомобиль Mazda. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 21:00. На место происшествия на двух единицах техники выезжали пять спасателей. Справиться с огнём удалось всего за две минуты.



В результате возгорания повреждения получил моторный отсек иномарки. Информации о пострадавших нет.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»