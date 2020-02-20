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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
В Нижнем Тагиле горела Mazda
Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 21:00. На место происшествия на двух единицах техники выезжали пять спасателей. Справиться с огнём удалось всего за две минуты.
В результате возгорания повреждения получил моторный отсек иномарки. Информации о пострадавших нет.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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