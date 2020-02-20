«Автомобилист» одержал долгожданную победу над «Сибирью» в Екатеринбурге

23:40 | 20.02.2020

Фото: ХК «Автомобилист»

ХК «Автомобилист» наконец одержал долгожданную победу над «Сибирью» на матче в Екатеринбурге, об этом сообщили в пресс-службе уральского клуба.



«Первый период прошел без голов, а в середине второго периода Найджел Доус открыл счет. Через минуту с лишним Александр Кучерявенко удвоил преимущество “Автомобилиста”. Вскоре хозяева остались в меньшинстве, и “Сибирь” сократила отставание. На последней минуте Питер Холланд отправил третью шайбу в пустые ворота», - рассказали в пресс-службе.



Добавим, что в следующий раз «Автомобилист» встретится с «Авангардом». Матч пройдет 25 февраля.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»