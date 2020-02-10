Депутата гордумы Екатеринбурга следователи вызывают для очередного обсуждения «скверной» истории

10:15 | 11.02.2020

Фото: newdaynews.ru

Депутата городской думы Екатеринбурга Константина Киселева вызывают следователи по делу об акциях протеста в сквере у драмтеатра, которые проходили в мае прошлого года.



Как говорит сам Киселев, накануне вечером ему позвонил следователь Иван Яковлевич Райхерт и пригласил на допрос. После того, как депутат сообщил, что без повестки никуда не пойдет, следователь ответил, что лично вручит депутату этот документ.



Сегодня в гордуме состоится пленарное заседание, не исключено, что представитель власти вручит повестку Киселеву именно в этот период времени. В любом случае, статус депутата в данном деле неизвестен. Также как и статья – расследуется два уголовных дела: о массовых беспорядках и порче имущества (забора).



Отметим, что на прошлой неделе в прокуратуру вызвали экс-сотрудницу штаба Навального в Екатеринбурге Полину Грейсман в качестве свидетеля. Повестка также была подписана следователем Райхертом.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»