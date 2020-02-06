В Екатеринбурге образовались 8-балльные пробки

18:29 | 6.02.2020

Фото: скриншот «Яндекс.Пробки»

В уральской столице вновь образовались сильные пробки. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», ситуация на дорогах оценивается на 8 баллов.



Сильные заторы образовались на улицах Малышева, Куйбышева, Фурманова, Восточной, Репина, Московской, Халтурина, Розы Люксембург, проспектах Космонавтов и Ленина.



Кроме того, ситуация осложняется несколькими ДТП. Аварии можно наблюдать на проспекте Ленина, улицах 8 Марта и Шаумяна.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»