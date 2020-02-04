Жители нескольких уральских посёлков останутся без света

09:15 | 5.02.2020

Фото: tmbreport.ru

Жители трёх населённых пунктах Нижнетуринского городского округа до 7 февраля останутся без света. Ограничения будут действовать с 9:00 до 18:09 в посёлках Верх-Ис, Лабазка, Шумиха.



Также сегодня, 5 февраля, до 17:00 из-за ремонтных работ света не будет в Нижней Туре по адресам:



- ул. Свободы (дома по чётной стороне с 30 по 90, по нечётной стороне с 23 по 93 дом);

- ул. Пионерская (дома по чётной стороне с 46 по 76, по нечётной стороне с 57 по 81 дом);

- ул. Чкалова, 9 и 9А.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»