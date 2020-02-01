«Автомобилист» в третий раз проиграл «Сибири»

21:11 | 3.02.2020

Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл «Сибири» на выездном матче в Новосибирске. Это уже третья неудача уральских хоккеистов в игре с потенциальным соперником по плей-офф.



Счет открыл игрок «Сибири» Йокипакка в первом периоде, после чего уральцам удалось сравнять счет: гол забил Холланд. Далее преимущество вновь оказалось у противника, шайбу забил Руохомаа, потом вновь игрок «Автомобилиста» Плэтт сравнял счет. Победителя смогли определить после буллитной серии - гол оказался на счету Руохомаа.



В результате игра завершилась со счетом 3:2. Добавим, что сейчас «Автомобилист» находится на четвертом месте в турнирной таблице Востока, а «Сибирь» - на пятом.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»