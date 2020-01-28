Москвичка украла в магазине аэропорта Кольцово дорогостоящие украшения

15:54 | 29.01.2020

Фото: пресс-служба транспортной полиции по УрФО

Полицейские Линейного отдела МВД России в екатеринбургском аэропорту Кольцово завели уголовное дело на 29-летнюю москвичку. В декабре прошлого года она украла из магазина в зале вылета аэропорта драгоценности, после чего улетела домой.



Как рассказали в пресс-службе транспортной полиции по УрФО, ожидая посадки на рейс, москвичка подошла к витрине и украла серьги и подвеску с кристаллами известного австрийского бренда. Стоимость похищенного оценили в 12 тысяч рублей. Она спрятала драгоценности в рюкзак и пошла на посадку.



Продавцы магазина обнаружили пропажу только спустя несколько часов, самолет уже улетел. Они обратились за помощью в полицию. Когда сотрудники правоохранительных органов приехали к обвиняемой, то обнаружили при ней украденный дорогостоящий комплект. Драгоценности забрали, а на москвичку завели уголовное дело по статье «Кража».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»