Протестующим водителям «скорой помощи» в уральской столице предложили трудовые договоры

16:31 | 28.01.2020

В Екатеринбурге протестующим водителям «скорой помощи» предложили вместо самозанятых договоров трудовые. В борьбу за водителей вступает профсоюз «Действие», сообщает Накануне.RU.



Как рассказали в Межрегиональном профсоюзе работников здравоохранения «Действие», представители организации встретились с водителями «скорых» в Екатеринбурге. Как заявила активист профсоюза Надежда Елисеева, «Действие» подключается к борьбе водителей на подстанциях, переведенных на аутсорсинг. Из-за ухудшения условий труда уже решили уволиться 70 человек.



Встреча с протестующими прошла сегодня днем, на ней водители сообщили, чего хотят, и обсудили с профсоюзом дальнейшее сотрудничество. Елисеева рассказала, что водители настроены по-боевому, но, по ее мнению, им стоит немного остудить голову. «От них мы узнали, мы свою лепту в это вложили - Фридман предложил им не только договоры ИП и самозанятых, а уже предложил трудовой договор», – сообщает активист профсоюза.



Представители «Действия» отметили, что председатель профсоюза уж связывался с предпринимателем Евгением Фридманом. Возможно, именно в результате этого диалога он принял такое решение.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»