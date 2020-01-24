Спасатели ликвидировали крупный пожар в Екатеринбурге

12:44 | 25.01.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Крупный пожар в Екатеринбурге на Автомагистральной улице потушен. Общая площадь пожара составила около 200 квадратных метров. Для обеспечения бесперебойной подачи огнетушащих веществ огнеборцам пришлось задействовать пожарный поезд.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, в 10:31 пожар локализован на площади 200 кв.м. Для замеров содержания вредных веществ в воздухе к месту пожара была привезена инженерная химическая лаборатория Специализированной пожарно-спасательной части Екатеринбурга. Превышения предельно-допустимых концентраций вредных веществ по результатам замеров не зафиксировано.



Добавим, что в тушении пожара было задействовано 114 человек, 36 единиц техники, в том числе от МЧС России 95 человек, 29 единиц техники. Сейчас пожарно-спасательные подразделения ведут проливку и разборку сгоревших конструкций.



Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»