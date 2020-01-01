В Екатеринбурге состоится первенство России по самбо

18:17 | 21.01.2020

Фото: Управление по физической культуре и спорту Администрации города Екатеринбурга

В уральской столице состоится первенство России по самбо среди юношей и девушек от 17 до 18 лет. Как рассказали в администрации города, спортсмены будут выступать во Дворце игровых видов спорта с 24 по 27 января.



Планируется, что в соревнованиях примут участие более 700 человек. Сборную Свердловской области будут представлять 56 спортсменов. В ходе турнира ежедневно будут определять медалистов в пяти категориях.



В церемонии открытия 24 января в 17:00 примут участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, Глава Екатеринбурга Александр Высокинский и другие высокопоставленные лица.



Отметим, что соревнования являются отборочными для участия в первенствах мира и Европы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»