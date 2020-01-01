В Екатеринбурге пройдет общегородской выпускной

19:39 | 17.01.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В уральской столице впервые состоится общегородской выпускной. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, представители Департамента образования и Управления культуры обсудили программа масштабного мероприятия сегодня, 17 января.



Выпускной состоится 26 июня на стадионе «Екатеринбург Арена». Мероприятие совместят с музыкальным фестивалем Ural music night. Ребята примут участие в культурных и интерактивных мероприятиях, а также увидят выступления звезд российского масштаба.



Планируется, что в выпускном примут участие около 20 тысяч выпускников 9-ых и 11-ых классов, а также классные руководители и родители.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»