Новости дня
19:02 | 17.01.2020
Фото: Вечерние Ведомости
На выходных свердловчан ожидает небольшое похолодание
Так, в субботу, 18 января, в Свердловской области будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный снег, метели; в отдельных районах гололедные явления. Ночью ожидается -10…-15°C, при прояснении до -20°C, днем 0…-5°C, в горах до -10°C. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 5-10 м/с, днем порывы до 15 м/с.
В воскресенье, 19 января, будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный снег; на дорогах гололедица. Ночью ожидается -11…-16°C, при прояснении до -21°C, на юго-западе до -6°C. Днем будет -5…-10°C, на юго-западе до -2°C, на крайнем севере до -16°C. Ветер западный с переходом на юго-восточный 5-10 м/с.
В Екатеринбурге 18 января будет также облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой снег; на дорогах гололедица. Ночью температура воздуха будет -10…-12°C, а днем 0…-2°C. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 5-10 м/с. Днем порывы до 13 м/с.
В воскресенье, 19 января, в уральской столице будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается небольшой, а днем умеренный снег. Температура воздуха ночью составит -6…-8°C, а днем -2…-4°C. Ветер западный с переходом на юго-восточный 5-10 м/с.
Данные прогноза погоды предоставлены ФГБУ«Уральское УГМС».
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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