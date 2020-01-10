В аварии в Екатеринбурге пострадала 11-летняя девочка

10:34 | 12.01.2020

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Накануне вечером в Екатеринбурге на улице Старых Большевиков столкнулись «Газель» и KIA. Пострадала 11-летняя девочка.



Водитель «Газели» двигался по Старых Большевиков со стороны Баумана в сторону улицы Лобкова, начал поворачивать налево на «зелёный», однако не уступил дорогу KIA, который ехал по встречке.



Пострадавшая девочка в момент аварии находилась на заднем сидении. Перевозилась без нарушений ПДД. По предварительным данным, у неё перелом лицевой кости.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»