Первый замглавы администрации Екатеринбурга посетил тлеющую свалку на Уралмаше

16:26 | 11.01.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Александр Ковальчик, первый замглавы администрации Екатеринбурга, посетил нелегальную свалку на Уралмаше. Он пообещал разобраться с организаторами незаконного ввоза мусора на территорию района. «У кого-то бизнес по полмиллиона в день, будем разбираться!» – заявил чиновник.



Добавим, что минувшей ночью на территории свалки неизвестные подожгли бульдозер, который участвовал в уборке мусора. Глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко сказал, что теперь вокруг полигона будут круглосуточно дежурить полицейские.



Напомним, что нелегальная свалка расположена на Коммунистической улице. Она появилась около двух лет назад, а в середине декабря на ней случился пожар, после которого мусор на свалке начал тлеть. Власти посоветовали жителям Екатеринбурга не выходить из дома и не проветривать квартиры из-за смога и запаха гари.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»