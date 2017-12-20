Свердловская прокуратура проверила колонию в Каменске-Уральском

15:51 | 27.12.2019

Фото: pravo-ural.ru

Свердловский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Александр Клементьев совместно с консультантом аппарата регионального Уполномоченного по правам человека Сергеем Санниковым с проверкой посетили ИК-47.



Прокурор с консультантом произвели обход карантинного отделения колонии, штрафного изолятора, промышленной зоны, следственного изолятора и других коммунально-бытовых объектов колонии.



Помимо прочего, прокурор провел с осужденными беседы по личным вопросам: о медицинском обеспечении, условно-досрочном освобождении от отбывания наказания.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»