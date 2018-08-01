Новости дня
17:23 | 3.12.2019
Фото: Катерина Якушева
К концу рабочей недели на Среднем Урале ожидается метель
В среду, 4 декабря, в Свердловской области ночью -11...-16 °С, днём -8...-13 °С. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег. В Екатеринбурге -11...-13 °С, днём -8...-10 °С. Облачно с прояснениями, без существенных осадков.
В четверг, 5 декабря, в Свердловской области ночью -10...-15 °С, на севере до -20 °С, днём -8...-13 °С. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, ночью на севере до умеренного. В Екатеринбурге ночью -13...-14 °С, днём -7...-9 °С. Облачно с прояснениями, небольшой снег.
В пятницу, 6 декабря, в Свердловской области ночью -12...-17 °С, на севере -15...-20 °С, днём +1...-4 °С. Ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, местами небольшой снег, в горах до умеренного, метель. В Екатеринбурге ночью -12...-14 °С, днём -1...-3 °С. Переменная облачность, без существенных осадков.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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