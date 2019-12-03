В Свердловской области будет создано новое производство минеральных удобрений

16:36 | 3.12.2019

Фото: Пресс-служба УГМК

Сегодня, 3 декабря, генеральный директор ОАО «УГМК» Андрей Козицын и председатель совета директоров ООО «Ультрамар» Андрей Бонч-Бруевич подписали соглашение по строительству совместного предприятия по производству удобрения – сульфата аммония – мощностью 500 тысяч тонн в год. Новое производство будет запущено на базе ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» входящего в металлургический комплекс УГМК. Предполагаемый объем инвестиций в реализацию проекта составит порядка 4,8 млрд. рублей.



Решение построить завод на площадке ОАО «СУМЗ» основано на оптимальной сырьевой обеспеченности, так как планируется использование собственной серной кислоты предприятия.



Для реализации проекта будет создано совместное предприятие с долевым участием 50/50. Проектирование и строительство планируется осуществить в течение четырех лет в два этапа отдельно стоящими линиями производительностью 250 тысяч тонн в год каждая. В качестве поставщика оборудования и технологии предполагается немецкая компания GEA Messo P.T.



СУМЗ получит гарантированный сбыт серной кислоты в объеме 380 тысяч тонн ежегодно. Серная кислота производства ОАО «СУМЗ» высокого качества, соответствует всем нормам и требованиям законодательства к производству удобрений. Производимый продукт — кристаллический сульфат аммония с фракцией от 1-4 мм — пользуется максимальным спросом и не уступает по цене гранулированному.



Планируемый срок окупаемости проекта составляет 5 лет с учетом времени строительства. Предполагается, что строительные работы на промышленной площадке СУМЗа начнутся в конце 2020 года. Открытие нового современного производства позволит трудоустроить до 50 человек.





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