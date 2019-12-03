Новости дня
16:36 | 3.12.2019
Фото: Пресс-служба УГМК
В Свердловской области будет создано новое производство минеральных удобрений
Решение построить завод на площадке ОАО «СУМЗ» основано на оптимальной сырьевой обеспеченности, так как планируется использование собственной серной кислоты предприятия.
Для реализации проекта будет создано совместное предприятие с долевым участием 50/50. Проектирование и строительство планируется осуществить в течение четырех лет в два этапа отдельно стоящими линиями производительностью 250 тысяч тонн в год каждая. В качестве поставщика оборудования и технологии предполагается немецкая компания GEA Messo P.T.
СУМЗ получит гарантированный сбыт серной кислоты в объеме 380 тысяч тонн ежегодно. Серная кислота производства ОАО «СУМЗ» высокого качества, соответствует всем нормам и требованиям законодательства к производству удобрений. Производимый продукт — кристаллический сульфат аммония с фракцией от 1-4 мм — пользуется максимальным спросом и не уступает по цене гранулированному.
Планируемый срок окупаемости проекта составляет 5 лет с учетом времени строительства. Предполагается, что строительные работы на промышленной площадке СУМЗа начнутся в конце 2020 года. Открытие нового современного производства позволит трудоустроить до 50 человек.
© «Вечерние ведомости»
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