Стая волков, лисы и кабаны терроризируют жителей уральского коллективного сада

16:13 | 30.11.2019

В Екатеринбурге жители коллективного сада «Лифтостроитель-3» на Елизавете жалуются на то, что их терроризируют волки, лисы и кабаны.



По словам уральцев, они уже неделю слышат вой, а 23 ноября волки едва не напали на человека. Жители боятся выходить из домов и переживают за детей. По словам одного из очевидцев, он лично встретится со стаей, но не растерялся и отогнал хищников.



По словам охотоинспектора, дикие животные в тех местах действительно есть (кабаны и даже косули), однако волков он не встречал. На всякий случай специалист оставил свои контакты местным жителям.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»