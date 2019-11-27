Зарплаты учителей Екатеринбурга вырастут в следующем году

13:06 | 28.11.2019

Фото: oblgazeta.ru

Начальник департамента образования администрации города Екатерина Сибирцева заявила, что в следующем году зарплаты учителей вырастут с 36 до 38 тысяч рублей.



Более того, в 2020 году в бюджет образования заложено на 1,5 млрд рублей больше, чем в этом. В том числе, деньги пойдут на новые места в школах, а также на открытие школ в Академическом и Орджоникидзевском районах и завершение строительства пристроя школы в Краснолесье.



Пресс-служба мэрии сообщает, что основная часть бюджета будет вложена в зарплаты учителям



Добавим, что Комиссия гордумы по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодёжной политике сегодня согласилась с представленным мэрией проектом бюджета в части расходов на социально значимую сферу. Сообщается, что 70% расходов из запланированных 49 млрд руб. пойдут на развитие и поддержание социальной сферы.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»